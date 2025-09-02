Ströer Aktie
|41,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ströer von 70 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin passte seine Schätzungen am Montagabend an den schwachen Halbjahresbericht des Spezialisten für Außenwerbung an. Auch die Signale für das dritte Quartal seien mau gewesen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,50 €
|
Abst. Kursziel*:
61,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,45%
|
Analyst Name::
Adam Berlin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
29.08.25
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.08.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.08.25