Ströer Aktie
|40,65EUR
|0,05EUR
|0,12%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ströer auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Außenwerbekonzern auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Bechtle und Zalando./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,50 €
|
Abst. Kursziel*:
65,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,82%
|
Analyst Name::
Natasha Brilliant
|
KGV*:
-
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|40,65
|0,12%
