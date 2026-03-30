SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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30.03.2026 09:02:37

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Auftrags- und Umsatztrends seien positiv, schrieb Janardan Menon am Montag. Dies werde allerdings überschattet von einem schwachen Margenausblick auf das Jahr 2026. Er sprach dabei aber von einem Übergangsjahr mit sinkenden Einnahmen und höheren Kosten. 2027 und darüber hinaus sollte sich die Lage dann wieder verbessern./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45,74 € 		Abst. Kursziel*:
22,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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