HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise von 101 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller peile wieder höhere Margen an, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zu den mittelfristigen Wachstumszielen gehörten auch Übernahmen. Er bekräftigt daher seine Vermutung, dass Symrise großes Interesse daran haben könnte, die Beteiligung an Swedencare - einem Hersteller von Zusätzen für Heimtiernahrung - bis 2028 vollständig zu konsolidieren./tih/mis



