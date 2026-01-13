ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Charles Eden bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam seien, dürften Anleger am Ende darüber hinwegsehen, so der Experte. Der Aktienrückkauf dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn er kein Gamechanger sei./mis/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



