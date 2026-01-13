Symrise Aktie

73,78EUR 1,14EUR 1,57%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

13.01.2026 11:26:41

Symrise Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Charles Eden bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam seien, dürften Anleger am Ende darüber hinwegsehen, so der Experte. Der Aktienrückkauf dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn er kein Gamechanger sei./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,72 € 		Abst. Kursziel*:
34,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

