Symrise Aktie
|73,78EUR
|1,14EUR
|1,57%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Charles Eden bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam seien, dürften Anleger am Ende darüber hinwegsehen, so der Experte. Der Aktienrückkauf dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn er kein Gamechanger sei./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,72 €
|
Abst. Kursziel*:
34,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,18%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
13:02
|Symrise-Aktie deutlich fester: Symrise stößt Terpene-Geschäft ab (finanzen.at)
|
12:53
|AKTIE IM FOKUS: Symrise weiter erholt dank Geschäftsverkauf und Rückkäufe (dpa-AFX)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:19
|Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
11:04
|ROUNDUP: Symrise veräußert Terpen-Geschäft - Abschreibungen und Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
09:28
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt zum Start des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)