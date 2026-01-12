Symrise Aktie
|73,76EUR
|1,12EUR
|1,54%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach angekündigten Aktienrückkäufen und angesichts eines geplanten Anteilsverkaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Tatsache, dass das 2015 erworbene Terpenen-Geschäft aufgrund der schwachen finanziellen Entwicklung wieder veräußert werde, halte er eine gewisse Wertminderung für nicht überraschend und gehe von einem Buchwert in Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro aus, schrieb Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro betrachte er als sinnvolle Verwendung der Bilanz des Duft- und Aromenherstellers./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70,62 €
|
Abst. Kursziel*:
48,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,20%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
12.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.460 Pkt - Symrise gesucht (Dow Jones)
|
12.01.26
|EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-News: Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an (EQS Group)
|
12.01.26
|Symrise will Aktien zurückkaufen (dpa-AFX)
|
12.01.26
|Symrise kauft Aktien für 400 Millionen Euro zurück (Dow Jones)
|
12.01.26
|EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 400 Mio. (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-Adhoc: Symrise AG beschließt das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und nimmt eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung vor, sowie eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung an Swedencare AB (EQS Group)