12.01.2026 22:25:16

Symrise Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach angekündigten Aktienrückkäufen und angesichts eines geplanten Anteilsverkaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Tatsache, dass das 2015 erworbene Terpenen-Geschäft aufgrund der schwachen finanziellen Entwicklung wieder veräußert werde, halte er eine gewisse Wertminderung für nicht überraschend und gehe von einem Buchwert in Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro aus, schrieb Edward Hockin in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro betrachte er als sinnvolle Verwendung der Bilanz des Duft- und Aromenherstellers./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,62 € 		Abst. Kursziel*:
48,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,20%
Analyst Name::
Edward Hockin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

