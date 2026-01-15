Tesla Aktie
|378,90EUR
|1,75EUR
|0,46%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Elektroautobauer wolle autonome Fahrdienste nicht mehr als Einmalzahlung ermöglichen und in ein Abomodell verwandeln, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag. Diese Veränderung dürfte sich seiner Einschätzung nach positiv auf die Margen auswirken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 350,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 439,20
|
Abst. Kursziel*:
-20,31%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 439,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,31%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
