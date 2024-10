FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die am 28. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers dürften eine deutliche Erholung bei der US-Marke International Motors (ehemals Navistar) belegen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Darauf deuteten die gestiegenen Lieferfristen hin. In Europa seien diese hingegen gesunken und signalisierten eine eher gedämpfte Nachfrage. Die Marken Scania und MAN hätten ihre Kapazitäten aber schon angepasst./gl/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.