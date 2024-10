NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Hold" belassen. Im Fokus stünden bei den Anlegern Volumina und Preise, und zu beiden Aspekten habe der Kapitalmarkttag positive Signale gesendet, schrieb Analyst Michael Aspinall am Mittwochvormittag./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 05:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 05:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.