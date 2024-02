NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem seien das aktuelle Wintergeschäft und die Buchungen für die Sommersaison des Touristikkonzerns ermutigend. Trotz der operativen Fortschritte und der historisch gesehen vergleichsweise geringen Bewertung sieht sie bei Tui weiter einige Risiken und präferiert daher andere Aktien aus der Branche, wie die Anteile des britischen Billigfliegers Jet2./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 01:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 01:52 / ET



