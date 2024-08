NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Vor dem Hintergrund einer ganzen Reihe von schlechten Nachrichten von anderen Reisebranchen-Unternehmen wie Booking.com oder AirBnB und einer von Ryanair angesprochenen Schwäche des europäischen Flugverkehrs seien die Ergebnisse von Tui eine willkommene Erleichterung gewesen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.