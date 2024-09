NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 46 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dass die Gewinne der europäischen Banken den Höhepunkt erreicht hätten, spiegele sich in den niedrigen Bewertungen bereits wider, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Diese hätten Luft nach oben, zumal Aktienrückkäufe die Gewinne je Aktie steigern sollten. Der Experte sieht die Banken auch dank dicker Kapitalpolster in der besten Verfassung seit mehr als 20 Jahren. Angesichts hoher Schulden sollte der Sektor insgesamt aber nicht zu optimistisch gesehen werden. Seine bevorzugten Titel profitierten im Gegensatz zur Stagnation in der Branche von steigenden Gewinnen, was insbesondere für die UBS gelte. Der Deutschen Bank und Barclays kämen Erträge im Nichtzinsgeschäft - konkret dem Handelsgeschäft - zugute. Die neu zu seinen "Top Picks" zählende Unicredit sowie Intesa Sanpaolo punkteten mit hohen Renditen für die Aktionäre./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 21:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2024 / 00:25 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.