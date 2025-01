NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee kommentierte am Montag die Konsolidierung des italienischen Bankensektors. Diese schreite mit der geplanten Übernahme von Mediobanca durch BMPS fort, schrieb sie. Unterdessen bereite sich die Unicredit darauf vor, ihre 28-prozentige synthetische Beteiligung an der Commerzbank in eine physische umzuwandeln, sobald im März die erwartete Genehmigung der EZB vorliegt./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 06:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 06:25 / GMT



