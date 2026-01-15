United Internet Aktie

29,02EUR 0,04EUR 0,14%
United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. United Internert besitze einige höchst attraktive Assets, und werde stets mit deutlichem Abschlag zum inneren Wert gehandelt, schrieb Gustav Froberg am Mittwochabend. In der Vergangenheit habe er bei bis zu 47 Prozent gelegen. Nach der Kursverdopplung der Aktien von United und der Tochter 1&1 im vergangenen Jahr sei er zwar auf 18 Prozent geschmolzen, die United-Papiere blieben aber enorm aussichtsreich./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,86 € 		Abst. Kursziel*:
21,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,61%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

