Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
87,00 €
|
Abst. Kursziel*:
14,94%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
86,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,18%
|
Analyst Name::
Eunice Lee
|
KGV*:
-
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