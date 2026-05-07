Vonovia Aktie
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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe beruhigend abgeschnitten und rechne im ersten Halbjahr mit einer positiven Entwicklung, schrieb Neil Green am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem sollte der Gegenwind des Geschäftsumfelds abnehmen. Green rechnet mit einer positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
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Unternehmen:
Vonovia SE
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,50 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,71 €
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Abst. Kursziel*:
51,92%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
22,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,32%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
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