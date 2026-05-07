Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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07.05.2026 12:35:08

Vonovia SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Kai Klose bezeichnete das erste Quartal am Donnerstag in seiner ersten Reaktion als solide. Er hob insbesondere den Anstieg der Profitabilität hervor. Aber auch das Finanzprofil des Immobilienkonzerns verbessere sich, wenn auch langsam./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,72 € 		Abst. Kursziel*:
67,25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,77%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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