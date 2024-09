HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Vonovia die weiter hohe Nachfrage nach Mietwohnungen im gesamten Portfolio sowie die Erwartung weiter steigender Mieten thematisiert, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





