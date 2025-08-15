ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die neuen Rabatte des Einzelhändlers für seine Mitarbeiter sollten positiv auf deren Treue zum Unternehmen wirken, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



