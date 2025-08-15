Walmart Aktie
|86,40EUR
|-0,29EUR
|-0,33%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Die neuen Rabatte des Einzelhändlers für seine Mitarbeiter sollten positiv auf deren Treue zum Unternehmen wirken, schrieb Michael Lasser in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100,85
|
Abst. Kursziel*:
9,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 100,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
|
Analyst Name::
Michael Lasser
|
KGV*:
-
