Walmart Aktie
|85,54EUR
|-0,88EUR
|-1,02%
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen bleibe Ross Stores einer seiner bevorzugten Discount-Einzelhändler in den USA, schrieb Mantero Moreno-Cheek in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Auch Walmart und Dollar General sieht er weiter positiv, wenngleich Walmart angesichts der US-Zollpolitik für das zweite Halbjahr einen vorsichtigen Ton anschlagen könnte./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 21:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2025 / 21:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 120,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 100,00
|
Abst. Kursziel*:
20,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 100,00
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,00%
|
Analyst Name::
Mantero Moreno-Cheek
|
KGV*:
-
Analysen zu Walmartmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|85,54
|-1,02%
