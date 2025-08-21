Walmart Aktie

88,30EUR 0,50EUR 0,57%
Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

21.08.2025 14:30:43

Walmart Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Michael Lasser sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung in dem Quartalsbericht mehr positive als negative Aspekte. Die Umsatzentwicklung des Handelskonzerns sei in allen Regionen robust geblieben. Gewinnseitig habe zwar mehr Gegenwind geherrscht als erwartet, dies liege aber wohl an vorübergehenden Einflüssen./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walmart Buy
Unternehmen:
Walmart 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 102,57 		Abst. Kursziel*:
7,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 97,33 		Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name::
Michael Lasser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

