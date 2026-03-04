ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Christian Bell am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht er beim Spezialchemiekonzern recht ausbalanciert./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.