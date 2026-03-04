Evonik Aktie

Evonik Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Christian Bell am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht er beim Spezialchemiekonzern recht ausbalanciert./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,52 € 		Abst. Kursziel*:
-3,85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,88%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Evonik AG

