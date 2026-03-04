Evonik Aktie
|13,96EUR
|0,38EUR
|2,80%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Neutral" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Christian Bell am Mittwoch. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht er beim Spezialchemiekonzern recht ausbalanciert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,88%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
25.02.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.02.26
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
10.02.26