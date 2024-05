NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. An den Prognosen für den Internet-Modehändler habe sich nach den Zahlen für das erste Quartal kaum etwas geändert, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele von Zalando für das Gesamtjahr sieht sie komfortabel unterstützt. Nach starkem Kurszuwachs seit Jahresanfang bleibt sie aber an der Seitenlinie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 20:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 20:13 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.