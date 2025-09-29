AB InBev Aktie

51,04EUR 0,06EUR 0,12%
AB InBev

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

29.09.2025 21:41:53

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev in einem Ausblick auf die am 30. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie ein schwieriges Quartal und senkte seine Schätzung für das Jahresergebnis je Aktie des Brauereikonzerns. Der langfristige Ausblick bleibe jedoch unverändert./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,32 € 		Abst. Kursziel*:
25,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,43%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

