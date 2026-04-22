ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Er rechne mit einer positiven Marktreaktion, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem verwies der Analyst dabei auf die wegen des sehr starken Auftragseingangs im Bereich Elektrifizierung angehobene Jahresumsatzprognose auf vergleichbarer Fläche. Die Nachfrage nach Rechenzentren bleibe robust, mit einem Auftragswachstum im dreistelligen Prozentbereich in dem Quartal. "Dieses Ergebnis setzt ein starkes Signal für die Elektrobranche und ist ein positives Signal für andere Wettbewerber, die ihre Zahlen noch nicht veröffentlicht haben."/ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
77,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16,45%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
76,26 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,77%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SLI am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SMI am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
11:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt ABB auf 'Hold' - 'Starker Auftragseingang' (dpa-AFX)
|
11:23
|ABB-Chef: Das meiste Geschäft wird sich durch Nahostkonflikt nicht ändern (dpa-AFX)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|15:15
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15:13
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:17
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:59
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:50
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|13:49
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|11:54
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|11:38
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:27
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|11:14
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:09
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:40
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:56
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:41
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07:56
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ASML NV Buy
|UBS AG
|07:26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research