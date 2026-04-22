ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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22.04.2026 10:40:34

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten, was angesichts der gestiegenen Bewertung wohl schon erwartet worden sei, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der angehobene Ausblick habe aber überrascht und dürfte die Schätzungen im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:53 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76,64 CHF 		Abst. Kursziel*:
-15,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76,28 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,79%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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