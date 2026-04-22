ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe durch die Bank stark abgeschnitten, was angesichts der gestiegenen Bewertung wohl schon erwartet worden sei, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der angehobene Ausblick habe aber überrascht und dürfte die Schätzungen im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen lassen./rob/gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:53 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
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Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
65,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
76,64 CHF
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Abst. Kursziel*:
-15,19%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
76,28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,79%
|
Analyst Name::
Phil Buller
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KGV*:
-
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