ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe die Erwartungen dank der hohen Naschfrage nach Rechenzentren übertroffen und zudem die Wachstumsziele für das Jahr angehoben, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zum Anlagevotum verwies er auf die im Branchenvergleich hohe Bewertung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:07 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
65,00 CHF
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
78,00 CHF
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Abst. Kursziel*:
-16,67%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
76,28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,79%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
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KGV*:
-
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