HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Sportartikelkonzern habe unerwartet starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Jahresausblick bereits zum dritten Mal erhöht worden sei, sei weithin erwartet worden. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



