NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adidas gleich doppelt von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 235 Euro angehoben. Die zunehmende Umsatzdynamik des Sportartikelkonzerns überwiege die Risiken für die Aktie, schrieb Analyst Edouard Aubin in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem Vorstandschef Björn Gulden nun fast 18 Monate im Amt sei, scheine sich die Stimmung bei den Performance- und den Lifestyle-Produkten verbessert zu haben, gestützt von einem verbesserten Marketing- und Großhandelsservice-Niveau sowie von einem zunehmend positiven Marktumfeld. Der Experte erhöhte seine Umsatzprognosen für die Jahre 2024 bis 2026./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 04:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.