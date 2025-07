NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Verkehrsflugzeuge im Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Zwar habe das US-Unternehmen ein paar weniger Flugzeuge ausgeliefert als der europäische Konkurrent, dennoch seien die Zahlen positiv mit Blick auf das Vertrauen in Boeing, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Vorjahr habe Boeing deutlich mehr Flugzeuge ausgeliefert und Airbus weniger. Der Analyst erwartet, dass die Anleger hinsichtlich der Prognose der Europäer für 2025 weniger zuversichtlich sein dürften, da im ersten Halbjahr 2025 noch nicht hinreichend Flugzeuge ausgeliefert worden seien./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 12:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 12:56 / EDT





