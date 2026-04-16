Airbus Aktie
|172,14EUR
|-0,12EUR
|-0,07%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Aussagen des Flugzeugbauers im Hinblick auf die anstehenden Quartalszahlen ließen Vorsicht für die Margen und den freien Barmittelfluss erkennen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Er senkte seine Schätzungen für das erste Quartal und das Jahr 2026 leicht./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
171,54 €
|
Abst. Kursziel*:
31,16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
172,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,71%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Analysen zu Airbus SE
|15.04.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|10.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
