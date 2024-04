NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron anlässlich jüngster Marktgerüchte über eine Nachfrageschwäche beim Halbleiterindustrie-Ausrüster auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Mit der aktuellen Ankündigung neuer Aufträge vom Chip-Konzern Wolfspeed trete Aixtron diesen Spekulationen entgegen, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Statement habe zwar keinen direkten Einfluss auf den Auftragseingang für 2024, sei aber eindeutig als Reaktion auf die jüngsten Befürchtungen zu verstehen, dass Wolfspeed mit dem Batch-Reaktor von Aixtron für 200-mm-SiC-Wafer unzufrieden sei./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 03:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 03:24 / ET





