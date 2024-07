HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron nach dem gekappten Ausblick mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragseingänge im zweiten Quartal hätten positiv überrascht, schrieb Analyst Malte Schaumann am Freitagmorgen. Die Anpassung der Zielsetzungen komme nicht überraschend, da es aufgrund der schwachen Auftragseingänge im ersten Quartal und der getrübten Nachrichtenlage bereits als höchst unwahrscheinlich gegolten habe, dass die obere Hälfte des bisherigen Prognosebereichs erreicht werden kann./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.