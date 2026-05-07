arGEN-X Aktie
|669,60EUR
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|-2,25%
WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx nach Zahlen mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart sei im Jahresvergleich um 64 Prozent gestiegen und liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, hob James Gordon am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung hervor. Die Pipeline sei weiterhin in der Spur./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Overweight
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
900,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
705,40 €
|
Abst. Kursziel*:
27,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
669,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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