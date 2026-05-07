LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Argenx nach Zahlen mit einem Kursziel von 900 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart sei im Jahresvergleich um 64 Prozent gestiegen und liege 9 Prozent über der Konsensschätzung, hob James Gordon am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung hervor. Die Pipeline sei weiterhin in der Spur./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:57 / GMT



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