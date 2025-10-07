AstraZeneca Aktie

AstraZeneca Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe positive und "klinisch hochsignifikante" Ergebnisse der Phase-3-Studie zu seinem experimentellen Blutdrucksenker Baxdrostat veröffentlicht, der über 24 Stunden als Monotherapie angewendet werde, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
147,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
127,36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

