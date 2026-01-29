ATOSS Software Aktie

95,30EUR -2,40EUR -2,46%
ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

29.01.2026 07:28:25

ATOSS Software Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software vor am 30. Januar anstehenden vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Ängste vor einer geradezu apokalyptischen Bedrohung der Softwareunternehmen durch Künstliche Intelligenz (KI) hätten auch den Aktienkurs von Atoss belastet, schrieb Gustav Froberg in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Die Eintrittsbarrieren im Bereich Personalsoftware seien aber offenbar nicht so niedrig wie befürchtet. Bei Atoss erwartet er nach einer kurzen Verlangsamung für 2026 wieder eine anziehende Wachstumsdynamik, was das Interesse an der Aktie wiederbeleben könnte, und betonte die im Branchenvergleich hohen Margen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97,50 € 		Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,40%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

Analysen zu ATOSS Software AG

07:28 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
20.11.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
