AXA Aktie

39,86EUR 0,01EUR 0,03%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

29.08.2025 07:55:29

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Der Versicherer sei nur in begrenztem Maß am französischen Anleihemarkt engagiert, schrieb Michael Huttner am Donnerstag mit Blick auf die aktuellen Sorgen um den Haushalt in Frankreich. Den jüngsten Kursrutsch erachtet er als überzogen und sieht darin eine Kaufgelegenheit./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,90 € 		Abst. Kursziel*:
19,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

