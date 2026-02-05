BAT Aktie

52,20EUR 0,10EUR 0,19%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

05.02.2026 10:48:29

BAT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Damian McNeela in dem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Jahresbilanz 2025. Er geht von leichten Rückgängen bei Umsatz, Marge und Ergebnis aus./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45,35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

10:48 BAT Buy Deutsche Bank AG
29.01.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
