NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Murray Auchincloss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Auchincloss sei weiter zuversichtlich, die angestrebte Veräußerung von Aktivitäten im Wert von 20 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das gelte auch für die zum Verkauf stehende Schmierstoffsparte Castrol, deren Wert ein Medienbericht auf 8 bis 10 Milliarden Dollar beziffert habe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 02:41 / EDT





