Brenntag Aktie

48,72EUR 0,67EUR 1,39%
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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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20.03.2026 10:26:51

Brenntag SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwachen Abschluss von 2025 sehe es für den Chemiehändler nun zunächst besser aus, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstagabend. Zudem seien die Aktien im historischen Vergleich recht günstig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,16 € 		Abst. Kursziel*:
37,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,66%
Analyst Name::
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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