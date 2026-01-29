Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie von "Sector Perform" auf "Underperform" zurückgenommen. Ihr Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns haben sie gleichzeitig von 50 auf 47 Euro gesenkt. An der Wiener Börse notierten OMV-Aktien am Donnerstagvormittag mit 50,45 Euro.

Der langfristige Ausblick hat sich nach Einschätzung der RBC-Analysten zwar für die OMV verbessert, auf kurze Sicht dürfte der Konzern aber unter dem eingetrübten Branchenumfeld leiden. Nach ihrer zuletzt starken Performance sieht der RBC-Experte Adnan Dhanani die OMV-Aktie auch mittlerweile weniger attraktiv bewertet.

Die RBC-Analysten prognostizieren für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 der OMV einen Gewinn von 5,77 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,28 (2026) bzw. 5,87 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,45 (2025) 4,55 (2026) und 4,65 (2027) erwartet.

