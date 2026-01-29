OMV Aktie

50,50EUR 0,76EUR 1,53%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

29.01.2026 11:10:00

OMV Underperform

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie von "Sector Perform" auf "Underperform" zurückgenommen. Ihr Kursziel für die Titel des Öl- und Gaskonzerns haben sie gleichzeitig von 50 auf 47 Euro gesenkt. An der Wiener Börse notierten OMV-Aktien am Donnerstagvormittag mit 50,45 Euro.

Der langfristige Ausblick hat sich nach Einschätzung der RBC-Analysten zwar für die OMV verbessert, auf kurze Sicht dürfte der Konzern aber unter dem eingetrübten Branchenumfeld leiden. Nach ihrer zuletzt starken Performance sieht der RBC-Experte Adnan Dhanani die OMV-Aktie auch mittlerweile weniger attraktiv bewertet.

Die RBC-Analysten prognostizieren für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 der OMV einen Gewinn von 5,77 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,28 (2026) bzw. 5,87 (2027) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 4,45 (2025) 4,55 (2026) und 4,65 (2027) erwartet.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/ste

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0035 2026-01-29/11:10

Zusammenfassung: OMV AG Underperform
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
50,45 € 		Abst. Kursziel*:
-6,84%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
50,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,75%
Analyst Name::
Adnan Dhanani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:10 OMV Underperform RBC Capital Markets
06.01.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
17.11.25 OMV buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 OMV buy Baader Bank
