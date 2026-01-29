Givaudan Aktie
|3 196,00EUR
|-203,00EUR
|-5,97%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3800 Franken belassen. Sowohl die organische Umsatzentwicklung als auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) hätten enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Ebitda-Konsensschätzung für 2026 dürfte sinken./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 800,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2 958,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
28,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2 937,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,38%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
