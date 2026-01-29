ABB Aktie
|73,06EUR
|6,50EUR
|9,77%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Die Auftragsentwicklung des Technologieunternehmens sei besser als erwartet, lobte Rizk Maidi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch das bereinigte Ergebnis (Ebita) überrasche positiv, und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm falle umfangreicher als das im vergangenen Jahr./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66,76 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-14,62%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,28 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,28%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
07:00
|ABB completes 2025 share buyback program (EQS Group)
|
07:00
|ABB schliesst Aktienrückkaufprogramm 2025 ab (EQS Group)
|
06:45
|Ergebnis des 4. Quartals 2025 (EQS Group)
|
06:45
|Q4 2025 results (EQS Group)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|9,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK