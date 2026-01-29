Continental Aktie
|67,48EUR
|0,82EUR
|1,23%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Margenverbesserungen seien in diesem Jahr sowohl im Reifensegment als auch im Bereich ContiTech wahrscheinlich, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch vor den Quartalszahlen der Hannoveraner./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,84 €
|
Abst. Kursziel*:
12,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Continental auf 90 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
27.01.26
|JPMorgan bestätigt Übergewicht für Continental nach China-Zöllen - Aktie verliert dennoch (dpa-AFX)
|
27.01.26
|EQS-AFR: Continental AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
27.01.26
|EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
23.01.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|27.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67,44
|1,17%
