Nemetschek Aktie
|74,15EUR
|-2,45EUR
|-3,20%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
29.01.2026 11:50:43
Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
77,00 €
|
Abst. Kursziel*:
42,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
74,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,35%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
