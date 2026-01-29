Nemetschek Aktie

74,15EUR -2,45EUR -3,20%
Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

29.01.2026 11:50:43

Nemetschek SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
77,00 € 		Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,35%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

14:53 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
13:10 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:47 Nemetschek Neutral UBS AG
11:50 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.