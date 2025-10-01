Daimler Truck Aktie
|35,18EUR
|-0,10EUR
|-0,28%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35,60 €
|
Abst. Kursziel*:
17,98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
08:27
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, buy (EQS Group)
|
08:27
|EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf (EQS Group)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: DAX am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|12.06.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|35,03
|-0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:59
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|07:35
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|PUMA Neutral
|UBS AG
|06:28
|ASML NV Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|30.09.25
|NEL ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Akzo Nobel Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG