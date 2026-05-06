Daimler Truck Aktie

43,80EUR 0,46EUR 1,06%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 11:38:36

Daimler Truck Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Hauptinteresse dürfte auf den Aussagen zum zweiten Quartal liegen, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Es deute sich eine kräftige Erholung der Profitabilität des Nutzfahrzeugherstellers an./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,40 € 		Abst. Kursziel*:
15,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten