Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Hauptinteresse dürfte auf den Aussagen zum zweiten Quartal liegen, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Es deute sich eine kräftige Erholung der Profitabilität des Nutzfahrzeugherstellers an./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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