NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 76 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sieht den Kursrückschlag nach den Eckdaten und einem Gespräch mit dem Konzernchef als Einstiegschance. Er kappte am Mittwochabend zwar seine operativen Ergebnisschätzungen aufgrund geringerer Gewinne bei Contitech und dem Verkauf des Bereichs Original Equipment Solutions (OESL). Im Reifengeschäft und beim Barmittelzufluss des Gesamtkonzerns sei es aber gelungen, die Markterwartungen zu toppen. Mit der Trennung von Contitech komme man plangemäß voran. Mit dem nahenden Abschluss dürfte der Markt immer stärker einen Total-Return-Ansatz verfolgen angesichts des größeren Ausschüttungspotenzials./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.