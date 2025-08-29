Delivery Hero Aktie

22,20EUR -0,17EUR -0,76%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

29.08.2025 07:02:20

Delivery Hero Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 45,70 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen infolge durchwachsener Zahlen und gesenkter Jahresziele. Die Aktie sei aber in einer Sondersituation, Fundamentaldaten seien nicht wirklich entscheidend für ihre Entwicklung hin zum Jahresende. Es gebe nämlich "viele, viele Szenarien" rund um den Großaktionär Prosus, einen aktivistischen Investor und das Wertschöpfungspotenzial./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 21:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

