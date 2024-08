NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Mit einer Einigung mit einem Großteil der Postbank-Kläger dürfte die Eigenkapitalrendite der Deutschen Bank leicht zulegen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich sei die Einigung positiv, rücke doch ein Ende der langjährigen Rechtsstreitigkeiten näher. Mit einer zweiten Tranche von Aktienrückkäufen der Deutschen Bank in diesem Jahr rechne er allerdings nicht./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 08:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 08:58 / BST



